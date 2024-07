Joker: Folie à deux : Arthur Fleck ne sera pas le prince du crime

C'est lors d'un entretien avec Empire que Todd Phillips s'est exprimé sur Arthur Fleck. Selon lui, le personnage ne deviendra pas un génie du crime car il n'a tout simplement jamais été pensé de la sorte.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous ne le ferons jamais (ndlr : en faire le prince du crime). Car Arthur n'est pas un génie du crime, clairement. Il ne l'a jamais été. Arthur est devenu un symbole du peuple. Ce symbole involontaire, qui n'était pas voulu et qui paie à présent pour les crimes du premier film, mais qui en même temps, trouve la seule chose qu'il ait toujours voulu : l'amour. Il en a toujours été ainsi, même s'il a été poussé et tiré dans toutes ces directions. Alors nous avons juste essayé d'en faire la version la plus pure.