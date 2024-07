La saison 5 de The Boys sera diffusée en 2026

C'est Karl Urban (autrement dit Billy Butcher dans la série TV The Boys) qui a annoncé la chose sur son compte Instagram. Ainsi, bien que la prochaine saison soit déjà en plein tournage, la diffusion de cette dernière n'aura lieu qu'en 2026.

Pour autant, rien n'indique que l'univers de The Boys ne pointera pas le bout de son nez en 2025. Après tout, le spin-off Gen V a bien été reconduit pour une deuxième saison mais n'a pas encore de date de diffusion. Aussi, il est tout-à-fait possible que la saison 5 de The Boys ait été placée en 2026 afin de glisser la saison 2 de Gen V en 2025. Nous aurons sans doute plus d'information prochainement à ce sujet.

Pour le reste, voici une image teasing qui a d'ores et déjà été dévoilée :

Pour rappel, la saison 5 de The Boys sera la dernière. Et pour ce qui est des épisodes déjà diffusés, vous les trouverez référencés ici. N'hésitez pas à noter les épisodes ou à recommander la série.