DC dévoile l'initiative DC All In pour octobre

Après plusieurs mois de rumeurs et de leaks de la part de Bleeding Cool, c’est à travers une vidéo que DC dévoile enfin les détails sur les débuts du nouvel univers Absolute DC. Il débutera la même semaine que la conclusion d’Absolute Power, avec le numéro spécial DC All In Special #1.

Suite aux événements d'Absolute Power, les héros doivent se réunir pour une nouvelle ère d'unité alors que Darkseid fait son grand retour. Superman rassemble les super-héros de la terre pour lutter face à une version différente du Tyran d’Apokolips qui est à la recherche de quelque chose. Cette confrontation va amener à la création d’un nouvel univers qui aura été impacté par Darkseid. Les auteurs décrivent les super-héros de l'univers Absolute comme plus marginaux et loin de leur statut iconique dans l’univers principal.

Ce numéro sera écrit par le chef de projet de l’univers Absolute, Scott Snyder, ainsi que de Joshua Williamson. Pour les dessins ce one-shot sera un flipbook avec un partie dessiné par Daniel Sampere (Dark Crisis) qui s’intéressera au point de vue de Superman et l’autre partie dessiné par Wes Craig (Deadly Class) s’intéressera à Darkseid.

À travers la vidéo, on a aussi les premières images des versions Absolute de la trinité DC : Batman, Superman et Wonder Woman. Pas d’annonces des équipes créatives, mais elles ne devraient pas tarder à tomber dans les heures à venir.