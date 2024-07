Des auteurs pour DC Absolute Comics

La rumeur prend de l'ampleur, DC Comics préparerait une sorte d'univers Ultimate à la Marvel. Les choses sont devenues plus concrètes, avec une fuite révélée par les sites Bleeding Cool et ComicsBeat notamment. Des noms associés à ces nouveaux titres sont apparus. Faisons le point sur tout ça.

Cette ligne de comics se nomme Absolute Comics, et serait en lien avec la prochaine phase de l'univers DC global. Du coup, nous aurions "deux lignes scénaristiques distinctes mais inextricablement liées constuisant un futur dynamique et essentiel pour le futur des plus grands super-héros du monde". L'auteur associé est depuis longtemps Scott Snyder. Sa présence est confirmée une nouvelle fois. Il s'occupe de la série Absolute Batman , et aurait un rôle dans l'orientation de cette gamme de comics.

Les autres scénaristes associés sont Jason Aaron, Kelly Thompson, Jeff Lemire, Al Ewing, Deniz Camp, Che Grayson et Pornsak Pichetshote. Du beau monde qui sera secondé par plusieurs artistes. Nick Dragotta accompagnera Snyder aux dessins d'Absolute Batman . Les autres artistes sont Wes Craig, Jahnoy Lindsay, Nick Robles, Rafa Sandoval et Hayden Sherman. Tous ces artistes travailleront sur des titres Absolute Comics encore inconnus.

Pour conclure, n'oublions pas qu'aucune de ces informations ne vient directement de DC, même si la source semble fiable. Le plus probable est que l'annonce officiel arrive durant la Comic Con de San Diego qui arrive très prochainement. Nous apprendrons alors probablement le nom des séries Absolute et leurs artistes associés.