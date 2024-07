[Review VF] Raven + Beast Boy

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Raven + Beast Boy, écrit par Kami Garcia et dessiné par Gabriel Pico. Il est sorti le 5 juillet pour 26 euros. Il contient les titres US Teen Titans: Raven + Teen Titans: Beast Boy + Teen Titans: Beast Boy Loves Raven .

Raven a beau n'avoir que dix-sept ans, la vie n'a pas manqué de lui infliger son lot d'épreuves douloureuses. La disparition de sa mère adoptive dans un tragique accident de voiture et l'amnésie totale qui en résulta marquent le début d'une longue et difficile reconstruction personnelle. Alors qu'elle ouvre une nouvelle page en partant s'installer à la Nouvelle-Orléans, d'étranges phénomènes visuels et auditifs commencent à se manifester. De son côté, l'étudiant en terminale, Garfield Logan cumule les complexes. Tous les autres étudiants semblent avoir trouvé leur place, ont l'air de savoir avec précision ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent et surtout qui ils sont, et Gar est encore bien loin de tout ça. Il est celui que personne ne remarque, et son crush, Alana, ne fait pas exception. Son souci du regard des autres finit par prendre une place démesurée, tandis que ses capacités imprévisibles se révèlent.

Pour ces deux adolescents, la quête d'identité aux frontières du surnaturel qui anime leurs destins trouvera peut-être un point de rencontre ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un point sur l'objet en lui-même. Le titre appartient à la collection Urban Blast annoncé par Urban Comics en début d'année. Une sélection de comics dont le public ciblé est plutôt l'adolescent/le jeune adulte. Le format est adapté en ce sens avec une hard cover mise de côté au profit d'une soft cover qui tend vers le papier glacé mais tout en restant relativement résistant. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous trouverez une analyse plus poussée sur le sujet dans notre dernier live disponible ici à partir de la neuvième minute.

Pour ce qui est du contenu, vous avez en réalité trois titres distincts. Bien sûr, nous ne passons pas du coq à l'âne non plus puisque, non seulement, les personnages finissent par se rencontrer mais, en plus, les titres sont tenus par la même équipe créative. Il y a donc un sentiment de continuité qui reste très présent.

Tu es plus forte que tu le penses. Mais tu dois t'en persuader.

Pour ce qui est des différents récits, ils restent tout de même différents. Personnellement, j'ai trouvé que la deuxième histoire était gérée de manière plus intelligente et surtout, plus sincère. Pour ce récit, l'idée est de montrer un personnage différent du lecteur mais qui a les mêmes problèmes que celui-ci. Pour Raven , ce n'est pas tout-à-fait pareil. Personnellement (cet avis n'engage que moi donc), j'ai trouvé que l'approche était plus maladroite, plus forcée pour cette dernière. Ici, ce n'est pas le lecteur qui peut penser "oh tiens, il est un peu comme moi" mais les auteurs qui vous balancent à tour de bras "regardez, regardez, elle est comme vous, si, si, elle est comme vous, on vous assure" ce qui, vous en conviendrez, n'est pas la même chose. Après, il ne s'agit que d'un ressenti. Peut-être que le vôtre sera différent.

Pour le reste, les titres restent vraiment divertissants et la ligne éditoriale est plus que respectée dans le sens où, effectivement, les jeunes lecteurs devraient y trouver leur compte. On soulignera également de très bons conseils disséminés ci et là ainsi qu'une dimension un peu "mutante", à la X-Men, notamment le côté "découverte des pouvoirs" dans le cadre de l'adolescence/scolarité.

On a tous un domaine à soi. Tu n'as juste pas encore trouvé le tien, c'est tout.

Pour ce qui est de la partie graphique, Gabriel Picolo est plutôt régulier sur l'ensemble des titres. Les dessins sont accessibles, modernes et plusieurs techniques sont utilisées pour la colorisation. D'ailleurs, les couleurs sont utilisées de manière différente dans chacun des titres. Pour Raven , on va trouver des dessins qui avec une utilisation des couleurs assez sommaire. Pour Beast Boy, les couleurs seront toujours relativement discrètes mais tout en étant plus présentes. De manière générale, les dessins n'ont rien de révolutionnaires mais ils ont le mérite de parfaitement compléter le récit. Ils devraient plaire aux plus jeunes mais être également plus que recevables pour les vieux briscards.