Des couvertures Beetlejuice pour DC

Le film Beetlejuice Beetlejuice, suite de Beetlejuice, sortira début septembre. Comme il s'agit d'une production Warner, DC va en faire la promotion grâce à une série de couvertures alternatives. Elles seront sur des numéros qui sortira en août et septembre : Gotham City Sirens #2, House of Secrets #92 (2024 Facsimile Edition), Nightwing #117, Superman #17, Wonder Woman #12 et Batman #152. Les dessins sont de Joe Quinones, Dan Hipp, Kelley Jones, Nicola Scott, Chris Bachalo, Elizabeth Torque et Sabine Moss. Vous pouvez les voir dans la galerie d'images ci-dessous.