Marvel annonce 8 morts pour Spider-Man

Les choses bougent pour Spider-Man ! Zeb Wells va conclure son run sur Amazing Spider-Man et nous en savons un peu plus sur ce qui va suivre. En effet, un évènement va se produire intitulé The Eight Deaths of Spider-Man (Les 8 morts de Spider-Man ). Il s'agira d'un arc de 10 numéros écrit par Joe Kelly et Justina Ireland, avec des dessins de Ed McGuinness, Gleb Melnikov et autres. A voir si Kelly restea après cette histoire. En tout cas, le puissant être magique Cyttorak pourrait être impliqué dans la mort et la résurrection de Spidey , c'est ce qui semble être teasé dans Moon Knight: Fist of Khonshu #0. Tout se précisera au plus tard à l'automne.