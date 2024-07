[Sorties Comics] Vendredi 05 Juillet

Urban Comics



Pas de note

Raven a beau n'avoir que dix-sept ans, la vie n'a pas manqué de lui infliger son lot d'épreuves douloureuses. La disparition de sa mère adoptive dans un tragique accident de voiture et l'amnésie totale qui en résulta marquent le début d'une longue et difficile reconstruction personnelle. Alors qu'elle ouvre une nouvelle page en partant s'installer à la Nouvelle-Orléans, d'étranges phénomènes visuels et auditifs commencent à se manifester. De son côté, l'étudiant en terminale, Garfield Logan cumule les complexes. Tous les autres étudiants semblent avoir trouvé leur place, ont l'air de savoir avec précision ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent et surtout qui ils sont, et Gar est encore bien loin de tout ça. Il est celui que personne ne remarque, et son crush, Alana, ne fait pas exception. Son souci du regard des autres finit par prendre une place démesurée, tandis que ses capacités imprévisibles se révèlent.

Pour ces deux adolescents,la quête d'identité aux frontières du surnaturel qui anime leurs destins trouvera peut-être un point de rencontre ?

Contenu vo : Teen Titans: Raven + Teen Titans: Beast Boy + Teen Titans: Beast Boy Loves Raven

Prix : 26€