[Review VF] Teen Titans Robin

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Teen Titans Robin , écrit par Kami Garcia et dessiné par Gabriel Picolo. Il sort aujourd'hui pour 15 euros. Il contient les titres US Teen Titans: Robin.

Raven Roth, Garfield Logan , Maxine Navarro et Damian Wayne sont en fuite... de Slade Wilson, du H.I.V.E. et des horribles expériences que le H.I.V.E. a menées à leurs dépens. Mais où iront-ils ? En qui peuvent-ils avoir confiance ? Dick Grayson aimerait savoir ce qui est arrivé à son frère, Damian. Ce dernier va-t-il bien ? A-t-il besoin d'aide ? Pourquoi son dispositif de repérage demeure-t-il silencieux ? Une chose est sûre : tous ces adolescents aux capacités surnaturelles ont besoin de réponses claires. Et il n'y a qu'une seule personne qui pourrait les aider à vaincre H.I.V.E. pour de bon.

- Qu'est-ce qui vous lie à Slade Wilson ?

Urban Comics l'avait annoncé et Kami Garcia a rapidement confirmé la chose : Bienvenue du côté des adolescents / adolescents en devenir. Ici, l'idée est de reprendre des personnages connus de l'univers DC Comics (des jeunes, dans l'idéal) et de leur donner une toute nouvelle approche. Ce n'est pas vraiment comme un titre Teen Titans qui reste un titre relativement classique du monde des comics mais avec des adolescents. Ici, il s'agit bien d'un titre qui a pour cible les adolescents. Les personnages, les dialogues, les décors... Tout est mis en place pour que le jeune lecteur y trouve son compte. D'ailleurs, le titre peut très rapidement être résumer : une poignée d'adolescents super-héros fuient d'un complexe et se réfugient au bord de la mer (ce n'est pas exagéré, les trois premiers chapitres mettent uniquement en avant ladite fuite, à peu de choses près). Grains de sable et rayons du soleil obligent, des relations se développent et finissent par rappeler les amourettes de vacances. Et... c'est cool. Si vous acceptez les règles de l'éditeur à savoir le fait qu'il s'agisse d'un ouvrage pour un public plus jeune, cela passe plutôt bien. Bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Entendez par là que vous allez surement saigner des yeux devant cet ouvrage si, d'ordinaire, vous ne lisez que du Tom King.

- Je refuse qu'il arrive quoi que ce soit à Damian. On se connait à peine.

Pour ce qui est de la partie graphique, nous sommes face à quelque chose de différent. Le découpage est plutôt classique mais, à côté de ça, les dessins réalisés par ordinateur et la mise en scène donnent une approche très dynamique au titre. Il s'agit d'une approche assez moderne avec beaucoup de fluidité dans les mouvements. Un constat qui s'applique également aux personanges qui possèdent tous des fringues très décontractées avec des poses travaillées et plus "cool" que "super-héroïque". En somme, une approche graphique qui fait très teenage et, une fois n'est pas coutume, dans le bon sens du terme.

Au final, ce titre de la collection Urban Blast remplit parfaitement sa mission. Entre l'ambiance, les dessins et l'édition, Urban Comics parle bel et bien le langage des jeunes.