[Review VF] Joker The Winning Card

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Joker The Winning Card, écrit par Tom King et dessiné par Mitch Gerads. Il sortira le 5 juillet pour 16 euros. Il contient les titres US The Brave & the Bold #1, 2, 5 & 9.

Batman, Année Un. Alors que Bruce Wayne est encore en phase d'apprentissage pour incarner pleinement le Chevalier Noir , Gordon se lance sur la trace d'un mystérieux clown psychotique en pleine folie meurtrière. Ses intentions sont floues, ses mobiles inexistants, et alors que Gotham est plongée dans la peur, Gordon et Batman vont apprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer le Joker .

Cela fait très mal ? De tomber dans l'acide ?

Ce n'est pas la première fois que Tom King intervient sur l'univers de Batman . Loin de là même. Il a tenu le titre principal durant une bonne période en plus d'y être intervenu à plusieurs reprises pour des récits autour du Joker et du Sphinx . A côté de cela, nous avons également déjà eu plusieurs récits autour du principe du year one (entendez par là, un récit traitant des "débuts" d'un personnage). Cette fois encore, King intervient sur les débuts du Joker . Reste à savoir s'il y avait encore des choses à dire.

Difficile de dire si ce récit était indispensable par contre, il est évident que le titre est bourré de qualités. King a un réel talent pour créer des situations dans lesquelles règne la malaisance. Rien que la scène de l'échang entre la gamine et le Joker est angoissante au possible. De plus, les bonnes idées pullulent dans l'ouvrage. De bonnes idées qui, parfois, sont de l'ordre du détail comme le fait que les chapitres et les phrases du Joker soient mises en avant comme on ajoutait des dialogues à l'époque des films muets (ce qui appuie le côté "year one"). Et d'autres bonnes idées qui, d'autres fois, sont bien plus présentes, plus importantes et intéressantes à décortiquer. En tête, on peut penser au fait que Batman identifie ce que le Joker laisse en indice comme étant des blagues, ce que le Commissaire Gordon ne comprend pas. Ici, ce que l'on met en avant, c'est le fait que le justicier comprenne le Joker , le fait qu'ils soient, dans un sens, sur la même longueur d'onde dès le début.

Pour ce qui est des éléments plus négatifs, on notera peut-être la présence des très, très, très nombreuses insultes censurées. Ceci est notamment dû à un personnage qui est particulièrement grossier mais ce procédé rend les échanges parfaitement détestables. Enfin, les dernières planches en jaune peuvent également être assez déconcertantent. Autant dire qu'il n'y a donc pas beaucoup de points négatifs.

Papa ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est tout rouge. Je ne comprends pas.

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à dire. Non seulement le travail de Mitch Gerads est toujours aussi exceptionnel mais, en plus, il avait déjà collaboré avec King par le passé. Et comme avec One Bad Day: Sphinx, le duo a, cette fois encore, fait des étincelles. Rien que la toute première case en dit long et montre que l'artiste n'est pas là pour rigoler. La maison, le temps maussade, les voitures de police, l'ambiance... tout est juste incroyable. Mention spéciale également pour la cover (que nous retrouvons également dans le comics) qui est, elle aussi, sublime.

En bonus, vous trouverez quatre variant covers.