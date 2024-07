[Sorties Comics] Mercredi 03 Juillet

Chris Claremont, Marc Silvestri, Walter Simonson New York brûle ! C'est la faute de Monsieur Sinistre, de Madelyne Pryor et des démons des Limbes, qui ont ouvert un portail vers l'enfer en pleine ville. Certains X-Men vont passer du côté obscur, et pour les sauver, il faudra l'aide de Facteur-X, une équipe composée des X-Men d'origine. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 240-245 et X-Factor (1986) 36-39, nouvelle édition)

