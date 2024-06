[Sorties Comics] Vendredi 28 Juin

Urban Comics



Considérer John BYRNE comme le seul artiste à l'origine du vaste chantier de réfection de l'Homme d'Acier serait oublier l'énorme implication de Marv WOLFMAN. Et c'est d'autant plus visible quand celui-ci décide de se retirer de la série Adventures of Superman, laissant le soin de rédiger le scénario et les dialogues à BYRNE. C'est cependant l'occasion pour ce dernier de superviser toutes les séries consacrées à l'Homme de Demain : Action Comics, Superman et Adventures of Superman. Ce volume marque donc un tournant, définissant la fin du premier acte dans cette nouvelle ère et posant les bases du nouveau cadre dans lequel les auteurs raconteront désormais les aventures du premier des super-héros.

Contenu vo : World of Smallville 1-4 + Action Comics #599-600 + Superman #17-20 + Adventures of Superman #440-442 + Doom Patrol #10 + Superman Annual #2

