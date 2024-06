[Sorties Comics] Mercredi 26 Juin

Panini Comics



Pas de note

Roger Stern, Bob Harras, John Buscema, Marc Silvestri…



L’attaque du manoir des Avengers par les Maîtres du Mal a causé des dégâts considérables. Hercule est plongé dans le coma et leur majordome, Jarvis, est sévèrement blessé. La Guêpe est bouleversée et se considère comme responsable : doit-elle céder son poste à l’un de ses équipiers ?

(Contient les épisodes US Avengers (1963) 278-285 et Annual 16, Marvel Graphic Novel (1982) 27: Emperor Doom, X-Men Vs. Avengers (1987) 1-4 et West Coast Avengers (1986) Annual 2, précédemment publiés dans NOUS SOMMES LES MARVELS, X-MEN : L'INTÉGRALE 1987 (II), WEST COAST AVENGERS : L'INTÉGRALE 1987-1988, SUPER-VILLAIN TEAM-UP : L'INTÉGRALE 1976-1987, Strange 239, 241-245 et inédit)

Prix : 28€