Une compilation des jeux Marvel Vs. Capcom annoncée

Si vous aimez les jeux de baston et l'univers Marvel, vous avez sûrement adoré les jeux vidéo de Capcom comme l'excellent Marvel Vs. Capcom 2. Bonne nouvelle, l'éditeur a annoncé l'arrivée d'une belle compilation de tous les jeux dans cette veine. Intitulée Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, elle contiendra en tout 7 jeux :

- X-Men: Children of the Atom

- Marvel Super-Heroes

- X-Men Vs. Street Fighter

- Marvel Super-Heroes Vs. Street Fighter

- Marvel Vs. Capcom: Clash of the Super Heroes

- Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes

- The Punisher

Le dernier est assez inattendu, et il s'agira d'un port direct de la version arcade, les versions consoles étant très moyennes. On peut aussi constater qu'il s'agit que de vieux jeux, et que Marvel Vs. Capcom 3 par exemple n'en fait pas partie. La compilation est prévue pour 2024 sur Nintendo Switch, PS4 et Steam, et voici la bande annonce :