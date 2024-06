[Review VF] Hitomi

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Hitomi, écrit Hs Tak et dessiné par Isabella Mazzanti. Il sortira le 28 juin pour 20 euros. Il contiendra les titres US Hitomi #1-5.

Dans le Japon de l'ère féodale, Hitomi, une jeune vagabonde qui a vu sa famille décimée par un mystérieux samouraï noir, s'engage sur le chemin de la vengeance. Parcourant le pays sans relâche dans l'espoir de devenir à son tour samouraï, elle se rend vite compte que dans une société enracinée dans la discrimination et la violence, elle ne pourra compter que sur elle-même - et son sabre - pour arriver à ses fins.

Je cherche un samouraï. Son visage et ses mains sont de la couleur des betteraves.

Le point de départ de ce récit est assez atypique. Il s'agit de se baser sur ce que nous savons d'un personnage ayant réellement existé à savoir un samouraï noir et d'imaginer la suite des aventures dont nous ignorons tout. La suite (sans trop en dévoiler) la voici : une jeune fille veut faire du samouraï son maître sauf que la jeune fille n'est pas prête à devenir apprentie et le samouraï n'est pas prêt à devenir un maître. De plus, tout les oppose et c'est d'ailleurs l'une des forces de ce récit. La complexité de ces deux personnages fait que nous accrochons à ces derniers très rapidement et que nous suivons leurs aventures avec un intérêt immédiat.

A travers une histoire aux thèmes variés et multiples, nous découvrons une quête de rédemption qui se mêle aux règles bien établies qui régissent la voie des guerriers. L'histoire est rapide, enivrante et donne envie de connaître la fin.

- Ma famille a été tuée sous mes yeux. Ils n'ont rien pu faire. Tout ça pour une bataille idiote dont personne ne se souvient. - Oui, le temps confond toutes les batailles.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle ne sera sans doute pas du goût de tout le monde. A titre personnel, je trouve qu'elle colle plutôt bien au récit. Le crayonné et la colorisation donnent un petit aspect disons "authentique" à cette histoire qui a lieu il y a plusieurs siècles de cela. Tout n'est pas parfait mais le côté "peintures traditionnelles japonaises" est vraiment appréciable pour le coup.

En bonus, vous trouverez la galerie d'illustrations ainsi que la galerie de variant covers.