La saison 5 de The Boys sera la dernière

La saison 4 de la série TV The Boys vient tout juste de commencer que la fin de la série est annoncée. Il y a quelques jours, le showrunner de l'adaptation, Eric Kripke, a confirmé sur X que la saison 5 sera la dernière. Il a toujours eu en tête la fin de la série d'après lui, et avait déjà mentionné sa volonté de la finir en 5 saisons. L'histoire avançait doucement dans les dernières saisons, et le rythme devrait donc s'accélerer, même si on se souvient que Kripke voulait aussi que Supernatural ne fasse que 5 saisons... En effet, si la série principale The Boys se termine, ce n'est pas le cas de son spin-off Gen V, et de la future The Boys: Mexico.