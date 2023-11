Une nouvelle série TV pour The Boys

La série TV The Boys n'en finit plus de s'étendre. Après Gen V et la série animée The Boys Presents: Diabolical, une autre série dérivée va voir le jour d'après le site Deadline. Elle se nommera The Boys: Mexico, et sera gérée par Gareth Dunnet-Alcocer, le scénariste de Blue Beetle. Diego Luna et Gael García Bernal en seront producteurs exécutifs, et envisagent d'avoir un rôle dans la série, mais probablement secondaire.

Actuellement, la série est en recherche d'un co-showrunner pour accompagner Dunnet-Alcocer. Ce dernier sera aussi le créateur, le scénariste et le producteur exécutif. The Boys: Mexico sera tourné en Amérique latine. Pas plus d'information n'ont filtré, mais nous en saurons plus prochainement, notamment en terme de casting et de synopsis.