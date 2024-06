[Sorties Comics] Mercredi 12 Juin

Panini Comics



Pas de note

Parcourez les sept décennies de la Maison des Idées aux côtés des plus grands noms des comics parmi lesquels Stan Lee (Fantastic Four), Barry Windsor-Smith (Conan), Mike Mignola (Hellboy) ou encore Paul Pope (Battling Boy). Un album anthologique où l'on retrouve de nombreux articles apr des spécialistes des comics Marvel et qui sort en parallèle de l'exposition du même nom.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 42, 97, Daredevil (1964) 236, X-Force (1991) 8, Strange Tales (2009) 1, I Am an Avengers (2010) 2 et Amazing Fantasy (2022) 1000, précédemment publiés dans MARVEL VISIONAIRES : JOHN ROMITA SR, MARVEL EPIC : AMAZING SPIDER-MAN – LA MORT DU CAPITAINE STACY, MARVEL STARS 9, AMAZING FANTASY 1000, Collection Super-Héros Marvel 11, X-Force 5 et inédit)

Prix : 19€