[Sorties Comics] Mardi 04 Juin

Délirium



Pas de note

Bienvenue au Vingt-Cinquième siècle aux confins de la galaxie, sur la Lune d’YLUM, repaire du tout-puissant NEXUS. Investi de pouvoirs extraordinaires, il a pour obligation de traquer les criminels de guerre et assassins de masse, et les éliminer. Ce nouveau recueil inédit vous permettra de découvrir une saga incontournable dans l'histoire de l'existence tourmentée d'Horatio Hellpop. Pour échapper aux terribles cauchemars au cours desquels il revit les atrocités commises par ses prochaines cibles et espérer retrouver une existence paisible, le bourreau Nexus se tourne vers la seule solution possible : se faire poser un implant au cerveau ! Cet implant empêchera les rêves qu'Horatio endure depuis des années. Mais à quel prix ? Son comportement change...

Prix : 39€