Marvel annonce la série Phases of the Moon Knight

Marc Spector n'est pas le premier Moon Knight, et Marvel a décidé de s'intéresser à ses différentes incarnations au cours de son histoire. Phases of the Moon Knight est une mini-série en quatre numéros où nous verrons des avatars de Khonshu déjà connus ou inédits. Plusieurs artistes raconteront diverses histoires en lien avec Moon Knight. Erica Schultz et Manuel García s'intéresseront aux origines du vilain Shroud, tandis que Benjamin Percy et Rod Reis introduiront un nouveau Moon Knight au temps des croisades qui affrontera le mutant Apocalypse. Phases of the Moon Knight #1 sortira le 28 août.