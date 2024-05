Des détails sur la série Violator

L'année dernière, de nombreuses publications Spawn ont été annoncées, et Violator en faisait partie. Les informations concernant cette mini-série se précisent un peu plus aujourd'hui. Prévue pour cet été, elle sera scénarisée par Marc Andreyko, accompagné de plusieurs dessinateurs : Piotr Kowalski, Kyle Hotz, Jonathan Wayshak, Gianenrico Bonacorsi, Cully Hamner et Von Randall.

Comme le titre l'explicite, l'histoire se focalisera sur Violator, soit le Clown, et pour être plus précis, sur ses origines. Elle se déroulera sur plusieurs période à travers le temps, jusqu'à montrer comment il est devnu le principal antagoniste de Spawn. La mini-série sera composée de 6 numéros, chacun ayant son propre dessinateur. Violator #1 sortira le 14 août.