Deux nouvelles séries Spawn pour 2024

L'univers Spawn n'en finit plus de s'étendre ! Après l'annonce au SDCC de cinq nouvelles séries, Todd McFarlane a dévoilé que deux autres séries allaient bientôt pointer le bout de leurs nez. La première se nomme Rat City, et sera écrite par Erica Schultz et dessinée par Ze Carlos. Ce sera la première fois qu'une femme écrit une histoire sur Spawn. Le personnage aura le droit a un nouveau costume pour l'occasion.

La deuxième série est un retour de la série Spawn: The Dark Ages. Et il se fera avec l'artiste original, Liam Sharp . L'auteur ira même plus loin puisqu'il gère seul le scénario, le dessin et la couleur. L'histoire se déroule au Vème siècle, 700 ans donc avant la précédente série, dans une ambiance post-romaine, entre le dernier souffle des croyances celtiques et une Grande-Bretagne attaquée de tous les côtés.

En plus de ces sept séries, trois sont à rajouter pour arriver à un total de dix nouvelles séries Spawn pour 2024. D'après le site Bleeding Cool, il est prévu un titre nommé Focus, par McFarlane et Marco Failla, qui se focalisera un personnage super-rapide apparu dans Gunslinger Spawn #15. Il y aura aussi Violator par Kyle Hotz, et Medieval Spawn situé à l'époque de la peste. Pour résumer, voilà les dix nouvelles publications Spawn prévues pour 2024 :

- Sam and Twitch Case Files

- Deadly Tales Of The Gunslinger

- Misery

- Focus

- Medieval Spawn

- Violator

- Spawn The Dark Ages

- Rat City

- No Home Here

- Spawn Kills Every Spawn