[SDCC] 5 nouvelles séries Spawn annoncées par Todd McFarlane

Le site Bleeding Cool était présent au panel Spawn du Comic-con de San Diego. Le créateur de Spawn, Todd McFarlane, content du succès de la multiplication des séries Spawn, a décidé de voir encore plus grand, et a annoncé par moins de 5 nouvelles séries. Elles seront lancées en 2023 et 2024 avec des auteurs comme Jimmy Palmiotti, John Layman ou Rob Duenes.

Une nouvelle série Gunslinger Spawn va être publiée, et nous montrera le Spawn Pistoléro transporté dans la Guerre de Sécession Américaine. Les auteurs seront Jimmy Palmiotti et Patric Reynolds.

Elle sera accompagnée d'une nouvelle série Sam & Twitch, écrite par Todd McFarlane et dessinée par Syz:on Kudranski. Elle aurait une ambiance cinématographique.

Misery sera une série avec les mêmes auteurs que Sam & Twitch : McFarlane et Kudranski. Elle se focalisera sur le personnage de Cyan, la fill de Wanda et Terry Fitzgerald. Elle sera désormais grande, avec des pouvoirs affectant l'émotion des personnes. Juste d'un toucher, elle pourra faire ressentir la douleur des autres à une personne, en la ressentant aussi elle-même.

Spawn Kills Every Spawn par John Layman et Rob Duenes sera une série fun, sûrement dans la lignée des autres Spawn kills.

Enfin, No Home Here se déroulera dans le futur et utilisera des éléments des 30 années de Spawn. Billy Kincaid sera de la partie. Les auteurs seront Jonathan Glapion et Daniel Henriques.