Wanga Comics lance son univers de super-héros

Wanga Comics est un petit éditeur français qui propose du french comics depuis une quinzaine d'années. Celui-ci a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant son propre univers de super-héros. Nommé Wangaverse, l'idée est de proposer des comics au format assez classique américain, soit 24 à 32 pages. Bien entendu, il s'agira là de créations originales française.

Pour le moment qu'une seule série a été annoncée. Il s'agit de Speeder qui est aussi le nom du bolide de cet univers. Le scénario sera d'Anthony Dugenest, le fondateur de Wanga, les dessins de Luis Morocho et les couleurs de Rufai Jimoh. Il n'y a pas beaucoup plus d'information à se mettre sous la dent pour le moment, si ce n'est que l'achat ne sera possible que par des campagnes Ulule. Celle de Speeder sera lancée le 20 juin, ce sera aussi l'occasion d'en savoir plus.