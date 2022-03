Black River, une nouvelle maison d'édition est lancé en France

Alors que le marché du comics en France est déjà bien rempli, un nouvel acteur s'apprête à rejoindre le milieu. C'est le groupe d'édition Editis qui sera derrière de cette nouvelle maison d'édition nommée Black River. Elle sera dirigée par David Guélou qu'on a pu retrouver chez d'autres éditeurs comme Marvel et Ankama. Il a annoncé vouloir se démarquer des comics de Super-héros et dédier sa ligne éditoriale aux licences de la pop-cultures. Ainsi qu'à des grands noms du milieu du comics.

Les 2 premiers titres qui arriveront simultanément le 5 Mai seront Magic : The Gathering et Une étude en émeraude. Le premier titre sera écrit par Jed Mackay (Black Cat, Moon Knight) avec Ig Guara (Blue Bettle) aux dessins. Ce volume est dédié à la dernière série en date sur l’univers Magic: The Gathering. Elle est publiée par Boom! Studio et coûtera 16,90€.

Quant au second titre, Une étude en émeraude (A Study in Emerald en VO), il est écrit par Rafael Scavone (Hit-girl À Rome) et dessiné par Rafael Albuquerque (American Vampire). Il s’agit de l’adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman (Sandman, Eternals) publiée chez Dark Horse Comics et coûtera 14,90€.

Enfin, pour le 2 Juin, c'est une licence de Jeu Vidéo qu'on retrouvera dans les rayons des librairies avec Assassin's Creed Valhalla - Le Chant de gloire par Cavan Scott (Star Wars: The High Republic) et Martin Tunica (Crossed +100). C'est une mini-série de trois numéros publiée chez Dark Horse Comics servant de préquelle au jeu vidéo du même nom. Il sera à retrouver pour le prix 14,90€.

Pour les prochains titres, on sait qu’il y aura en tout 9 titres pour cette année. Grâce au forum Sanctuary, on sait que d’autres titres de licences arriveront cette année avec Far Cry et Tom Clancy's The Division. Mais aussi, une série publiée chez Aftershock Comics A Walk Throug Hell par Garth Ennis (Preacher, Punisher) et Goran Sudžuka (Y: The Last Man).