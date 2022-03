Le Garde Républicain revient pour un numéro spécial

Dans une période marquée par la Guerre en Ukraine, plusieurs initiatives sont mises en place pour soutenir le pays envahi par la Russie. C'est une de ces initiatives qu'on vous relaie étant liée à l'univers des Super-héros, en plus d'être aussi française, puisque menée ni plus ni moins par Jean-Marc Lofficier (Doctor Strange) et Thierry Mornet. Ce dernier ne vous sera pas inconnu, en raison de son importance dans le monde des comics en France, étant le Directeur éditorial de la collection Contrebande chez Delcourt, mais aussi le créateur du Super-héros français le Garde Républicain.

Ce numéro verra l'actualisation d'un personnage existant de l'univers Hexagon Comics, Captain Ukraine. Pour la petite histoire, c'est un univers partagé à petite échelle publié à l'origine par les éditions Lug, connu pour être l'éditeur du magazine Strange. Actuellement cet univers est géré principalement par Jean-Marc Lofficier.

On verra donc la descendante d'Ivan Karine, capitaine ukrainien du XVIIe siècle créé par Vincenzo Chiomenti, dont les aventures furent publiées dans Rodéo en 1963. Le premier épisode de son apparition sera réédité, accompagné d'un avant-propos expliquant les origines de ce personnage. Enfin, l'histoire principale mettra en scène les Capitaines Ukraine du XVIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles, réunis ensemble pour combattre l'injustice et la tyrannie, au côté du Garde Républicain. Cette histoire sera réalisé par J.-M. Lofficier & Constanzo.

Pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que Le Garde Républicain fait ce genre d'initiative. Puisque suite aux attentats de Charlie Hebdo, il y avait eu un numéro spécial dont les bénéfices revenait aux orphelins de la police.

Ce numéro sera disponible à partir du 1er Avril et coûtera 12 € + 5 € de frais de port. Il est aussi possible de le pré-commander, via un bon de commande disponible sur Facebook. Tous les bénéfices de ce numéro seront versés à la Croix-Rouge ukrainienne.