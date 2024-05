Des dates pour les séries TV Daredevil: Born Again, Agatha All Along et Ironheart

Marvel Studios avait annoncé plusieurs séries, mais sans préciser de date de diffusion. Ce défaut est désormais rattraper pour trois séries. La première, Agatha All Along, a enfin son titre définitif après plusieurs errements du studio sur ce point. Elle a aussi une date de diffusion, avec 2 épisodes qui arriveront le 18 septembre, puis 1 épisode par semaine. Ensuite, pour les 2 autres séries, ce ne sont que des fenêtres de sortie, mais c'est déjà pas mal. Daredevil: Born Again arrivera en mars 2025, et Ironheart dans le courant de l'année 2025.

Agatha All Along est dérivée de Wandavision, et Kathryn Hahn reprendra son rôle d'Agatha Harkness. Elle sera accompagnée des acteurs Aubrey Plaza (Rio), Joe Locke, Patti LuPone (Lilia), Sasheer Zamata (Jen K) et Ali Ahn (Alice). Pour Dardevil, Charlie Cox reprend son rôle de Matt Murdock , et est accompagné de Vincent D’Onofrio (le Caïd) et Jon Bernthal (le Punisher ). Enfin, dans Ironheart, Dominique Thorne reprend le rôle de Riri Williams, et Anthony Ramos a été casté pour jouer The Hood.