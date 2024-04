[Sorties Comics] Mercredi 10 Avril

Frank Miller, Bill Sienkiewicz, David Mazzucchelli, John Romita Jr Découvrez le jeune Daredevil au travers de ses premières aventures, assistez à sa terrible chute et à sa renaissance après sa défaite contre le Caïd. Les classiques The Man Without Fear et Born Again sont accompagnés de Love and War, un chef-d’œuvre plus confidentiel peint par Bill Sienkiewicz. (Contient les épisodes US Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) 27-28, Daredevil (1964) 219, 226 à 233, Daredevil: Love and War (1986) et Daredevil: The Man Without Fear (1993) 1-5, précédemment publiés dans SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1979, MARVEL ICONS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER 2, LES ICONES DE MARVEL 5, MARVEL MUST-HAVE : DAREDEVIL – RENAISSANCE, MARVEL VISIONARIES : JOHN ROMITA JR et MARVEL COLLECTION 4 – DAREDEVIL : L'HOMME SANS PEUR)

