Le retour de Valiant se précise

Valiant était en difficulté l'année dernière, jusqu'à son rachat par Alien Book. Maintenant, l'univers se restructure, et l'éditeur a annoncé un gros crossover intitulé Resurgence of the Valiant Universe, soit la renaissance de l'univers Valiant. Doctor Silk sera au centre de l'histoire, alors qu'il acquiert la capacité de remodeler l'univers.

L'event débutera en septembre, mais plusieurs titres sortiront d'ici là pour préparer le terrain et conclure les histoires en cours. Il y aura notamment Faith Returns, X-O Manowar: Invictus, Rai: Book of the Darque, Ninjak vs. Roku, The Valiants, Bloodshot Unleashed: Reloaded ou Eternal Warriors. La liste précise vient tout juste d'être dévoilée, donnant toutes les publications Valiant jusqu'à la sortie de Resurgence of the Valiant Universe #1.