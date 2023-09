Alien Books est le nouvel éditeur pour les comics Valiant

Depuis cette année, l’état de santé de Valiant Comics semble avoir empiré avec l'annulation de séries et la réduction des titres proposés chaque mois avec seulement un numéro depuis l’année dernière. Avec les dernières sollicitations en VO, on a pu constater la disparition des titres Valiant en cours ou annoncé, à savoir X-O Manowar Unconquered et Ninjak Superkillers. Toutefois, ça ne sonne pas la fin pour autant, puisque l'on apprend grâce à Bleeding Cool que le catalogue de cet univers a un nouvel éditeur : Alien Books.

Les deux titres cités plus haut reviendront en décembre (sans plus de précision sur la fréquence de sortie des numéros). Le nouvel éditeur a aussi annoncé pour février 2024 un one-shot saint-valentin : A Very Valiantine's Day Special, avec Doctor Mirage, Faith, Archer, Bloodshot, Ninjak, et d’autres à annoncer. Quant à mars, on verra l’arrivée d’une nouvelle histoire pour Britannia, Livewire et d’un nouveau titre The Valiants pour redéfinir l'héroïsme à travers les dimensions.

L’éditeur promet d’autres surprises pour les six premiers mois de 2024 et la mise en avant des icônes favorites de Valiant sans plus de précision. Alien Books sera, en tout cas, présent à la NYCC, on peut s’attendre à plus d’annonces sur l’avenir de cet univers à ce moment-là. Affaire à suivre…