Le titre Archer & Armstrong revient en Mai

Immortal no more !

Après plusieurs années d'absence, le duo Archer & Armstrong revient pour une nouvelle série régulière, mais avec un twist, Armstrong a perdu son immortalité !

Ce nouveau titre nommé Archer & Armstrong Forever, sera écrit par Steve Foxe (X-Men '92: House of XCII) et dessiné par Marcio Fiorito (Marvel Action : Avengers). La couverture principale est réalisé par Bernard Chang (Demon Knights, Teen Titans). Dans cette nouvelle série, Armstong a perdu sa capacité de régénération et Archer va chercher un moyen pour lui redonner son immortalité. Cependant quand la longue liste d'ennemies d'Armstrong apprend la nouvelle, cette quête à travers le monde s'avère plus compliqué que prévue...

L'équipe créative veut proposer un relaunch accessible pour les nouveaux et anciens lecteurs. Tous en promettant d'être dans la même veine que les volumes précédents. Elle promet aussi l'arrivée d'un nouveau support cast et de nouveaux ennemis, The Eccentric et The Maw, qui auront une dynamique proche de l'Empereur Palpatine et Dark Maul.

Le numéro 1 sortira le 4 Mai. Avec un premier extrait de cette nouvelle série à retrouver dans le FCBD de 2022. Les variants covers sont à retrouver ci-dessous :