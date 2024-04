Comme vous le savez, l'ère Krakoa des X-Men touche à sa fin, et le futur des mutants se profile. La série Uncanny X-Men va être relancée avec un premier numéro américain pour le 7 août. Elle sera écrite par Gail Simone et dessinée par David Marquez, et il s'agit d'un des trois titres du relaunch intitulé From the Ashes. Les auteurs ont diffusé de premières extraits des dessins de Marquez, où nous pouvons y voir Wolverine , Malicia et Gambit , et ça donne envie.