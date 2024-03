[Review VF] Invincible Univers - Les Gardiens Du Globe tome 2

Les Gardiens du Globe est l’équipe de super-héros active dans l’univers d’Invincible. Delcourt a décidé de rééditer leurs aventures en intégrales. D’abord composée de 4 tomes, la série est désormais regroupée en 2 intégrales, et nous allons nous intéresser ici au second volume.

En réalité, la série est plus découpée que ça aux États-Unis. La première intégrale contenait deux mini-séries de 6 chapitres chacune, intitulées Guarding the Globe. Ce second tome contient les 12 numéros de la série Invincible Universe. Malgré ce découpage en 3 volumes, elles se suivent au niveau de la publication, puisqu’il ne se passe jamais plus d’un an entre 2 séries. Invincible Universe se situe en gros après la neuvième intégrale d’Invincible, après l’incident provoqué par Dinosaurus. L’équipe de super-héros en gère les conséquences, en se centrant beaucoup sur le personnage de Cecil Stedman qui supervise le tout.

Cette intégrale sert donc de complément à la série principale. Elle va cependant assez rapidement s’en détacher, avec un vilain qui lui est propre. Il s’agit de M. Liu, un personnage qui avait été introduit dès le premier chapitre de la série Invincible. La série recycle de nombreux héros ou vilains créés par Robert Kirkman, et les utilise dans leurs propres histoires, détachées d’Invincible qui ne fait que quelques apparitions. L’idée est bonne et permet d’étoffer un univers riche, que Phil Hester, le scénariste, connaît suffisamment pour bien l’utiliser.

Par la suite, la série va approfondir certains membres de l’équipe. On perd la logique de l’équipe, mais on découvre certains personnages. Tous n’ont cependant pas le droit à ce traitement, et les récurrents sont notamment dans cet album Tigre Génial, le couple Kid Thor et Knock-Out, et El Chupacabra. Ce sont des personnages très secondaires, et on ne passionne malheureusement pas sur leurs histoires. Heureusement, il y quelques bons récits.

La série se différencie d’Invincible sur son découpage. Au lieu de vouloir raconter une grande histoire, Les Gardiens du Globe est composée de plein d’histoires courtes. Un chapitre correspond souvent à une histoire, et une histoire ne dépasse jamais deux chapitres. A ce niveau-là, la série fait vraiment office de bonus à la série principale. En fascicules, c’est pas mal car ça n’oblige pas à tout acheter, en relié, le récit est très haché et manque d’un vrai fil conducteur. Du coup, même si la série s’attarde sur certains personnages, le tout parait assez superficiel.

Malgré tout, certains éléments spécifiques à cet univers se retrouvent dans cet album. Hormis les têtes connues, l’humour est aussi présent, tout comme la violence parfois exagérée. Certaines résolutions de conflits arrivent très brusquement. Cette soudaineté, présente aussi dans la série Invincible, permet aussi de multiplier les histoires courtes, donc cet aspect fonctionne pas mal.

Au niveau du dessin, Todd Nauck, déjà présent dans le premier tome, s’occupe de l’intégralité de l’album. Son style colle très bien à l’univers, et sa régularité est à souligner. Les dessins font partie des points positifs de l’album. Les bonus sont intéressants, puisque nous avons une discussion entre le scénariste et le dessinateur qui commente des planches à différentes étapes d’élaboration : croquis, crayonné, encrage.

Au final, cet album est une lecture agréable, mais secondaire. La série est loin d’être au niveau de la série principale Invincible. Elle s’adresse donc en priorité aux gros fans d’Invincible qui ne veulent absolument rien rater de cet univers. La pépite à lire est Invincible, et si vous aimez et que vous voulez rester un peu plus dans cet univers, jetez un oeil sur Les Gardiens du Globe. C’est une lecture sympathique, mais relativement dispensable.