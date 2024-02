[Sorties Comics] Mercredi 28 FÃ©vrier

Panini Comics



Alan Gratz, Brent Schoonover



Steve Rogers (alias Captain America) et son jeune acolyte Bucky Barnes doivent repousser une menace insolite : une armée fantôme. Les victimes du conflit en cours et des guerres passées ressuscitent, insensibles aux balles, aux flammes et à tout ce que les Alliés déploient pour les abattre.

(Contient les épisodes US Captain America: Ghost Army GN, inédit)

Prix : 22€