[Review VF] Dawn of Titans Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dawn of Titans Tome 1, écrit par Tom Taylor, Mark Waid et Andrew Constant et dessiné par Nicola Scott, Emanuela Lupacchino, Scott Godlewski et Mike Norton. Il sort le 23 février pour 30 euros. Il contient les titres US Titans #1-5 + World's Finest Titans #1-5 + Knight Terrors : Titans #1-2.

La Crise des Ténèbres est terminée et la Ligue des Justiciers n'est plus. Une nouvelle équipe est chargée de protéger la Terre... Place aux Titans ! Il est temps pour les Teen Titans de grandir pour pouvoir prétendre être à la hauteur de l'héritage laissé par les plus grands héros, alors que le danger guette déjà et promet de semer le chaos dans les rangs récemment formés de l'équipe.

Tout va bien. Ignorez le combat de géants et la catastrophe nucléaire imminente, veuillez franchir ce portail.

Ce premier tome de Dawn of Titans est une réussite. Tout d'abord parce que l'univers des Titans a bien été compris par les auteurs. A ce titre, nous retrouvons tous les éléments qui ont fait le succès de l'univers par le passé (un facteur important qui devrait contenter les anciens lecteurs mais qui en fait également une porte d'entrée idéale pour ceux qui voudraient découvrir cet univers). De plus, l'auteur parvient avec une certaine aisance à présenter les personnages, monter l'équipe tout en commençant à développer l'intrigue.

A côté de cela, il y a un bon juste milieu entre scénario et action et les retournements de situation sont simples et efficaces (un fait important à préciser ici car le scénariste Tom Taylor peut avoir tendence à offrir des twists qui tendent vers l'exagération, le "trop pop corn"). Les dialogues sont plutôt bons et offrent fréquemment de bonnes petites punchlines.

Les Titans travaillent pour le monde, pas pour servir les intérêts d'une nation.

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a rien à redire. Nicola Scott s'en sort extrêmement bien tant au niveau des personnages que des décors. Le tout est très bien mis en relief par la colorisation. Les autres dessinateurs ne sont pas en reste et offrent une réelle consistance ainsi qu'une réelle continuité graphique à l'ensemble de l'oeuvre. Le scénario offre pas mal de possibilités en terme de mise en scène ce qui peut donner lieu à des planches assez incroyables.