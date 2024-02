[Review VF] Dawn of Shazam Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dawn of Shazam Tome 1, écrit par Mark Waid et Josie Campbell et dessiné par un collectif d'auteurs. Il sort aujourd'hui pour 30 euros. Il contient les titres US DAWN OF DC: SHAZAM! #1-2 + THE NEW CHAMPION OF Shazam ! #1-4 + WE ONCE WERE GODS #1 + KNIGHT TERRORS: SHAZAM! #1-2.

Billy Batson ne comprend pas ce qui lui arrive. Au cours d'un sauvetage, il se met à insulter la population en direct à la télévision. Plus tard, alors qu'il tente d'arrêter le Psycho-Pirate qui s'apprêtait à voler la Joconde, il manque de l'assassiner de peu, comme s'il avait des absences et que pendant celles-ci, il ne contrôlait plus ses faits et gestes. Peut-être que les dieux grecs qui lui confèrent les pouvoirs de Shazam !, visiblement courroucés par l'attitude Billy et la sensation qu'il gâche le potentiel de ses pouvoirs, ont décidé de le punir pour sa conduite inconséquente ?

Mary Bromfield ! Billy, l'élu de Shazam , m'a donné la parole et chargé d'une mission... De nouvelles et étranges menaces souvent la Terre. Afin de les neutraliser et de protéger les innocents, tu as été choisie pour être... la nouvelle championne de Shazam !

Après Dawn of Justice Society of America et Dawn of Superman , Urban Comics propose Dawn of Shazam . Un récit construit, bien écrit et qui prend le temps de mettre en place ses pièces. L'intrigue monte peu à peu (peut-être trop lentement parfois) pour, au final, nous proposer un titre plutôt léger et distrayant et avec pas mal d'humour. Le scénario, sans partir dans des proportions délirantes, est suivi avec plaisir. Ceci est notamment dû à l'univers plutôt inspiré et coloré qui est, ici, parfaitement exploité.

Enfin, on notera également que l'auteur prend le temps de présenter puis de développer le personnage principal ce qui le rend parfaitement accessible pour les nouveaux lecteurs. Une introduction faite de manière intelligente et qui fait que même le lecteur de longue date de l'univers Shazam devrait y trouver son compte.

- Raya Rodriguez pour Philly-5 ! Vous venez d'être sauvés par la mystérieuse miss Mar... - Pfff ! C'est pas ça, son nom. Et c'est pas non plus Lady Machin ou Girl Truc ou vos autres noms débiles. - Alors, qui est-ce ? - C'est facile... Elle, c'est Shazam !

Pour ce qui est de la parte graphique, il y a du bon et du moins bon. Les numéros tenus par Evan "Doc" Shaner sont très bons notamment en ce qui concerne les personnages (tenues vestimentaires, visages, poses...) et la colorisation. Le design des méchants ainsi que le lapin Hoppy sont également soignés. A l'inverse, les interludes signés Roger Cruz font plus "cartoons" et s'intègrent difficilement avec le reste de l'ouvrage.