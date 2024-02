[Sorties Comics] Mercredi 21 Février

Panini Comics



Pas de note

Cavan Scott, Ario Anindito



Alors que Tey Sirrek défend le Temple du Kyber, Vildar Mac est enterré vivant et seule sa foi en la Force le tient en vie. Et, alors que Jedha est ravagée, Vildar, Tey, et Matthea Cathley doivent contenir un siège. De son côté l’Égaliseur attend dans l’ombre de se nourrir de la Force des Jedi…

(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic (2022) 6-10, inédits)

Prix : 18€