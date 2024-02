Un multivers pour les Tortues Ninja

Les Tortues Ninja vont avoir le droit à leur multivers chez IDW. Ce dernier arrivera dans les pages de Teenage Mutant Ninja Turtles: Saturday Morning Adventures #12 qui sortira le 24 avril prochain. Cette série de comics est dans la lignée du dessin animé de 1987, et dans ce numéro, les Tortues affronteront Mister Ogg, capable de changer la réalité. Une excuse pour provoquer un crossover avec différentes Tortues issues de différents productions, de comics ou d'animation.

Comme vous pouvez le voir sur les images, les Tortues de l'anime de 87 vont rencontrer le Leonardo de la série de comics originale, le Donatello de l'anime de 2003, le Michelangelo de l'anime de 2012, le Raphael de Rise of the TMNT et Jennika de l'univers actuel d'IDW. Une idée plutôt amusante et inédite des auteurs Erik Burnham et Sarah Myer.