James Tynion IV lance une société de production multimédia

James Tynion IV est un scénariste qui cartonne dans les comics, avec notamment deux Eisner Awards pour le prouver. Au-delà de l'écriture, il a décidé de lancer sa propre société de production indépendante. Appelée Tiny Onion, ses domaines seront l'édition, le cinéma, la télévision et l'animation. Elle a le soutien financier de la société Lyrical Media, productrice indépendante de films. L'équipe de lancement sera composée d'Eric Harburn, éditeur de Something is Killing the Children et BRZRKR, de Courtney Menard et de Jazzlyn Stone.

Concernant le domaine des comics, l'idée est pour Tynion IV de se servir de son expérience pour que Tiny Onion serve d'équipe éditoriale indépendante, qui viendrait travailler avec de nouveaux créateurs pour peaufiner leur travail et le préparer pour les éditeurs. En gros, Tiny Onion ne publiera pas directement de comics, mais servira d'intermédiaire entre les auteurs et les éditeurs que Tynion IV connait bien comme DSTLRY, BOOM! Studios, Dark Horse ou Image Comics.

Pour les autres domaines, le cinéma, la télévision et l'animation, Tiny Onion prévoit de développer plusieurs projets, avec probablement des adaptations des oeuvres de Tynion IV. L'auteur précise que l'avantage d'être indépendant est la flexibilité. Il a des projets comics assez précis en tête, notamment de développer des mondes comme il a pu le faire pour Something is Killing the Children, mais il réfléchit à les étendre à d'autres médias. Des choses prometteuses par un artiste de talent, on a hate d'en savoir plus !