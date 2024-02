[Review VF] The Riddler Année un

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de The Riddler Année un, écrit par Paul Dano et dessiné par Stevan Subic. Il est sorti le 2 février pour 24 euros. Il contient les titres US The Riddler : Year One #1-#6.

Dans le film à succès de Matt REEVES, The Batman , le Riddler n'est pas simplement un joyeux excentrique ayant un goût prononcé pour les jeux de mots et les indices déconcertants, mais un véritable psychopathe aussi énigmatique qu' impitoyable. Comment Edward Nashton, expert-comptable fragile et invisible, a t-il pu devenir l'un des pires criminels de Gotham ? Plongez dans l'histoire sombre et glauque d'un homme en marge de la société, refusant de passer inaperçu plus longtemps.

Mes énigmes. Mes mystères. Mes jeux. Mes seuls amis.

The Riddler Année un met un thème qui n'est pas souvent mis en avant à savoir le manque de considération ou le fait de ne pas être utilisé à bon escient. Pour le coup, ce thème est très bien exploité ici du fait qu'il y a, finalement, très peu de dialogues. En fait, l'essentiel de la lecture est basé sur les pensées de Nigma. Nous pouvons donc comprendre ses différentes réactions vis-à-vis de ce qui l'entoure et même faire preuve d'empathie. Cette empathie est d'autant plus forte que la majorité des scènes mettant à mal Nigma est liée au monde du travail. Autant dire qu'il s'agit d'un milieu qui parle à tout le monde, tout comme les déconvenues qui peuvent en découler. A cela s'ajoute un jeu de violence et de manipulation assez distrayant.

Pour le reste, on notera tout de même des points négatifs avec, en tête, le manque de rythme. Si, lors d'une lecture, vous vous demandez si vous ne tournez pas un peu en rond, ce n'est jamais bon. Or, dans The Riddler Année un, c'est à plusieurs reprises que l'on se pose cette question.

J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. NON TU NE VAUX RIEN.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt bonne. Elle est un peu dans la lignée de Gotham Central (sans totalement l'égaler cela dit). A ce titre, on retrouve plutôt bien l'univers du film. La colorisation participe beaucoup à l'ambiance générale de l'oeuvre et renforce cette impression d'une Gotham City sombre et sale. Mention spéciale également à la mise en scène qui est vraiment travaillée et plus particulièrement celle du chapitre 5 : Quand l'illumination vous aveugle.

En bonus, vous trouverez des variant covers ainsi que des travaux de recherche de Stevan Subic.