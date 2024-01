Fin de la série Teenage Mutant Ninja Turtles

Suite à l'annonce du maintien des droits chez IDW, les Tortues Ninja voient leur monde être chaboulé. En effet, la série principale Teenage Mutant Ninja Turtles s'arrêtera à son numéro 150. Ce dernier fera le double de pages, et concluera une longue saga. Sophie Campbell, actuelle scénariste sur le titre, finira donc son run en apothéose. D'autres séries sont tout de même prévues pour les Tortues et leurs 40 années d'existence, mais il n'y aura pas de reboot. L'univers actuel continuera et évoluera au sein d'IDW. Pour en savoir plus sur les prochaines séries, il faudra attendre plus tard dans le mois. Teenage Mutant Ninja Turtles #150 sortira le 10 avril.