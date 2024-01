Deux premières planches dévoilées pour TMNT: The Last Ronin II - Revolution

Si vous avez suivi l'actu des tortues, vous n'êtes pas sans savoir que le premier numéro de TMNT : The Last Ronin II - Re-Evolution se fait attendre. Annoncé pour le mois de décembre dans un premier temps, il est à présent prévu pour le 28 février. Une date dont on s'approche tout doucement et qui ne peut signifier qu'une seule chose : campagne promo. Et c'est dans le cadre de cette campagne promo qu'une première double planche a été dévoilée. La voici :

Pour rappel, TMNT : The Last Ronin II - Re-Evolution se concentrera sur Yi, Uno, Odyn et Moja, la nouvelle génération de Tortues Ninja entraînée par April O'Neil et Casey Marie Jones. L'équipe créative est composée de Tom Waltz et Kevin Eastman au scénario ainsi qu'Esau Escorza, Isaac Escorza et Ben Bishop au dessin.

Pour ceux qui n'auraient toujours pas tenté l'expérience de ces tortues "version Frank Miller", nous ne pouvons que vous conseiller la lecture de TMNT : The last Ronin premier du nom, toujours disponible chez Hi Comics. Quant à ceux qui voudraient tout simplement attaquer l'univers des Tortues Ninja au sens large, c'est par ici.