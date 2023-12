Nouvelle bande annonce violente pour Echo

La série Echo se montre un peu plus avec une nouvelle bande annonce. La date de diffusion se rapproche puisqu'elle arrivera sur Disney+ le 10 janvier 2024. Si l'héroïne a déjà été vue dans la série Hawkeye , sa propre série peut susciter un certain intérêt, notamment par ses liens avec Daredevil . En effet, elle est déconseillée aux moins de 16 ans en France. C'est une première pour le MCU, ce qui la rapproche d'autant plus de la série Daredevil que du reste de l'univers. Il s'agit d'un nouveau type de contenu proposé par Disney, intitulé Marvel Spotlight. Cette bande annonce se concentre d'ailleurs beaucoup sur les combats, et nous en montre en partie la violence justifiant ce classement. Disney veut donc offrir des contenus plus matures, même dans les films, avec du r-rated (déconsillé au moins de 17 ans aux USA) pour les films Deadpool 3 et Blade .