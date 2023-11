Echo : première bande-annonce !

On n'avait pas trop de quoi spéculer sur la série Echo, une série qui passait finalement sous nos radars au milieu de projets aux enjeux interplanétaires ou multiversel, et des inquiétudes envers le futur du MCU.

Voici enfin un premier aperçu de la future série originale Disney+.

VOST

VF

Après visionnage, on peut remarquer un peu plus de sang et de violence que d'habitude. En effet, la série sera en TV-MA aux États-Unis, soit un équivalent +16 en France. Un bon point donc, ce coin-là de l'univers Marvel ayant déjà fait ses preuves dans ce genre d'atmosphère avec les séries Netflix Marvel, qui avait les mêmes classficiations d'âge.

Gloablement, la bande-annonce fonctionne très bien et donne envie de voir la suite (sans oublier le Daredevil , ce qui me hype toujours, qui apparaît très brièvement), notamment grâce à des scènes d'action qui ont l'air d'être bien maitrisées !

Echo sortira sur Disney+ le 10 janvier.