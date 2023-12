Panini Comics célèbre les 60 ans de Daredevil en 2024

Panini Comics a débuté son traditionnel Panini Big News avec des annonces pour avril 2024 qui va fêter les 60 ans de Daredevil. Le personnage bénéficie déjà de beaucoup de publications dédiées à lui et l’éditeur ne compte pas diminuer le nombre de sorties, et ce, à travers diverses collections.

On retrouvera en ce mois d’avril le dernier tome de la réédition en Marvel Deluxe du run d'Ed Brubaker (Criminal) sur Daredevil, qui compilera les deux derniers tomes de la précédente édition dans un volume de 432 pages. Ce volume initiera un nouveau tarif pour les Marvel Deluxe, désormais ceux de plus de 400 pages coûteront 39,95€.

Dans la collection Marvel Must-Have, c’est la mini-série Daredevil Redemption de David Hine (Spawn) et Michael Gaydos (Jessica Jones) qui sera rééditée, après une première édition en 100% Marvel de 2016.

Le récit Daredevil Jaune sera aussi réédité dans une nouvelle édition grand format (20.5 x 31 cm) de qualité. L’histoire de Jeph Loeb (Batman Silence ) et Tim Sale (Batman Halloween) aura une couverture en effet faux cuir avec marquage à chaud pour servir d'écrin et un papier mat de grande qualité.

Malgré toutes ces rééditions, l'éditeur publiera de l’inédit sur le justicier aveugle. On aura un titre récent avec la mini-série DAREDEVIL & ECHO de Taboo, B Earl et Phil Noto (Black Widow). Ainsi qu’un volume de la collection EPIC COLLECTION : FALL FROM GRACE qui comprend les épisodes Daredevil #319-332 et l’Annual numéro 10, tous inédit en France.

L’éditeur a précisé que d’autres sorties dédié à Daredevil devrait arriver dans l’année pour continuer à fêter dignement son anniversaire.