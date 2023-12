The Marvels : le film le moins rentable du MCU

Disney rencontre quelques difficultés actuellement, et ce n'est pas The Marvels qui va l'aider dans sa tourmente. En effet, il s'agit du film le moins rentable du MCU, l'univers cinéma de Marvel. Après 4 semaines d'exploitation, le film a rapporté 80 millions de dollars en Amérique du Nord, et 197 millions dans le monde.

Si le film peut espérer un rebond avec les fêtes de fin d'année, Disney n'y croit plus, et abandonne l'affaire. Le studio a annoncé qu'il ne donnerait plus les résultats du box office pour ce film. Pourtant, il devrait rester en salle jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit d'un aveux d'échec en quelque sorte.

Pour un budget de 220 millions de dollars, le film avait généré le jour de sa sortie aux Etats-Unis, le 10 novembre dernier, 46 millions de dollars, ce qui représente le pire lancement pour un film du MCU. Et les choses ne se sont pas arrangées pendant la deuxième semaine, avec des ventes de tickets en baisse de 78%. Le film aura donc fait pire que le dernier record, détenu par The Incredible Hulk .

Ce résultat est décevant, car le MCU est la franchise qui a eu le plus de succès, avec 29,8 milliards de recette pour 33 films. Même Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, sorti en février avec de moins bonnes critiques, a fait mieux que The Marvels.

Au niveau des Etats-Unis, ce film est le seul à ne pas avoir dépassé les 100 millions de recette. Bob Iger, le PDG de Disney, met ce fiasco sur le compte du Covid : le film a été tourné en pleine pandémie, avec moins de supervision des producteurs. Il dit aussi que les attentes sont peut-être trop hautes pour les résutats au box office : tous les films ne peuvent pas générer un milliard de dollars.

Les analystes du box office ne pensent pas que celà traduit un essoufflement du genre super-héros. Les Gardiens de la Galaxie vol.3 a été un carton, et Deadpool 3 devrait marquer 2024. Il faut juste se dire que le logo Marvel sur un film ne suffit plus à attirer les gens au cinéma. Le MCU est donc un peu en crise, ce qui explique les multiples reports. D'ailleurs, il n'aura qu'un seul film l'année prochaine, Deadpool 3, une franchise héritée de la Fox, donc hors MCU à l'origine.