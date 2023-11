Les comics, ce n'est pas que des super-héros, c'est aussi un peu les gros chats qui aiment les lasagnes. Après deux films live, Garfield revient cette fois dans un dessin animé en image de synthèse. En VO, Chris Pratt fera la voix du matou, et la réalisation est de Mark Dindal, qui s'était déjà occupé de Kuzco, l'empereur mégalo et Chicken Little. Le film est prévu pour l'été 2024.

