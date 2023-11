[Sorties Comics] Jeudi 09 Novembre

Black River



« Hei! Aa-shanta nygh ! Va-t’en ! Renvoie les dieux de la

Terre dans leur repaire de Kadath l’inconnue, et prie l’espace tout

entier de ne jamais me rencontrer sous mes mille autres formes...; car je suis Nyarlathotep, le Chaos Rampant ! »

Randolph Carter, voyageur au pays des rêves, tente de ne pas se réveiller avant d'avoir atteint son objectif, l’inaccessible Kadath : la demeure des dieux, un lieu de fantastique et d'imagination débordante. Carter parcourt un monde rempli de menaces et de monstres abominables, mais aussi de palais, de cités exubérantes et de paysages qui rappellent à l'homme son rôle insignifiant sur le gigantesque échiquier cosmique.

Quelles sont les raisons de continuer quand tout autour de soi est terrifiant et mortel ? Kadath peut apporter des réponses à cette question !

Une adaptation sans précédent de La Quête onirique de Kadath l'inconnue de H.P. Lovecraft.

Prix : 19.9€