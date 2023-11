[Review VF] Batman & Joker : Deadly Duo

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman & Joker : Deadly Duo, écrit et dessiné par Marc Silvestri. Il est sorti le 3 novembre pour 21 euros. Il contient les titres US Batman & Joker Deadly Duo #1-7.

De mystérieuses goules à l'apparence du Joker sillonnent les rues de Gotham, semant têtes coupées et cadavres sur leur passage. Dans ce chaos funeste, Harley Quinn et le Commissaire Gordon manquent à l'appel. Le Chevalier Noir se met aussitôt à leur recherche, et ne tarde pas à comprendre que quelqu'un d'autre suit leur piste : le Prince Clown du Crime. Les ennemis jurés vont devoir se résoudre à l'impensable pour arriver à leurs fins : enterrer la hache de guerre.

Pour être clair, le mariole de l'équipe, c'est moi, compris ?

Marc Silvestri nous propose un univers de Batman différent de celui que l'on a l'habitude d'avoir. Car si le fantastique est fréquemment représenté, l'horreur pur et dur et déjà un peu plus rare et c'est pourtant bien la direction choisie par l'auteur. Un point intéressant qui sous-entend par contre que nous n'avons pas ce côté urbain/policier qui est, assez typique du Chevalier Noir (et ce, malgré le fait qu'il y ait bien une enquête). Le rythme est maîtrisé, l'action omniprésente et les personnages sont bien exploités. A ce titre, les interventions de Batgirl sont très justes, par exemple.

Du coup, peut-on parler de scénario sans défaut ? Non, car il y en a un de taille : le principe même. Vu les retours du titre sur la toile, MDCU sera le vilain petit canard mais il est difficile de comprendre en quoi l'alliance avec le Joker est indispensable. Batman n'est pas assez présenté comme étant coincé. Résultat, lorsque l'alliance se met en place, on retrouve le Joker a sa place (il s'amuse, il profite etc)... mais pas Batman . Concernant le Chevalier Noir , on serait plus tenté de penser "mais... à quoi tu joues ? Es-tu sûr qu'il s'agisse de la seule solution ?". Par contre, on notera tout de même un point positif dans tout cela. Car si l'alliance entre Batman et le Joker a été très maladroite dans l'écriture, les réactions du super-héros vis-à-vis de cette alliance et les conséquences que cela impliquent sont, quant à elles, tout-à-fait justes.

Y'a quelqu'un ? Juste pour info, j'ai bu plein de thé glacé aujourd'hui. Sérieusement faut que je fasse pleurer la chauve-souris.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins proposés sont assez incroyables. Cette impression de crayonné colle bien à la ville de Gotham et est parfaitement accompagnée par la colorisation. Le design des personnages n'est pas en reste non plus. Que cela soit le Joker (avec ou sans masque), Harley ou les créatures, ils sont tous très impressionnants. Enfin, les covers sont également de qualité avec en tête, celle du numéro 3.

En bonus vous trouverez la postface de Marc Silvestri ainsi qu'une galerie de variant covers (dont certaines valent le détour !).