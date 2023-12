Conseils achat de Noël - hors comics

Oh ! Oh ! Oh !

Hier, nous vous proposions quelques idées de cadeaux comics. Aujourd'hui, nous restons dans l'esprit de Noël en vous proposant cette fois des produits liés aux comics. Si vous connaissez quelqu'un qui apprécie les bandes dessinées mais sans savoir ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, cet article peut donc être un bon compromis !

Bonne lecture à tous et... à demain !

Jeff

DC Comics : L'encyclopédie

Présentation :

De A comme A.R.G.U.S. à Z comme Zatanna retrouvez dans ce volume tout ce qui a fait la gloire et la réputation de DC comics : ses héros légendaires (la trinité Superman - Batman - Wonder Woman, mais aussi Flash, Green Lantern, Arrow...), ses équipes mythiques (la Justice League, les Teen Titans, la Légion...), ses vilains cultes (Darkseid, Doomsday, Lex Luthor, le Joker , Sinestro...), ainsi que tous les personnages qui, le temps d'un épisode ou de plusieurs sagas, ont rendu si riches et envoutantes les histoires publiées par cet éditeur depuis plus de 80 ans.

Avec près de 384 pages couleurs, plus de 1000 notices et 2000 illustrations réalisées par les meilleurs artistes, voici le manuel de référence pour tout connaître d'un univers en perpétuelle mutation.

Avis :

DC Comics : L'encyclopédie est un ouvrage à posséder pour ceux qui désirent en savoir plus sur les différents univers de l'éditeur américain. L'objet permet de parfaire ses connaissances sur les personnages incontournables de l'univers mais également, peut-être, de découvrir des personnages plus secondaires, moins exploités tels que Geo Force ou Karate Kid pour ne citer qu'eux. Chaque personnage a droit à plusieurs images, à une fiche technique afin de donner les éléments essentiels du personnage (son pseudonyme, son nom, sa première apparition, ses pouvoirs, ses alliés, ses ennemis...) et à quelques paragraphes à dimension biographique pour en apprendre plus sur lesdits personnages. Le bouquin est plutôt riche, propose beaucoup d'informations dont des anecdotes pas forcément connues tout en proposant de (très) nombreuses illustrations. C'est un cadeau qui devrait plaire à la plupart des amateurs de super-héros.

Disponible chez Huginn & Muninn pour 49.95 euros.

The_Crusader

Super-héros : Une histoire française

Présentation :

Souvent costumés, parfois dotés de super-pouvoirs, ils combattent ces apôtres du Mal que sont Fantomas, Lady Panthère, La Main Noire ou la Brigade du Crime.

Ils représentent les plus beaux hérauts d’une captivante et glorieuse histoire, celle des super-héros français.

De Vidocq à Hero Corp, de Rocambole aux Sentinelles , des feuilletons du XIXe siècle aux séries télé du XXIe, en passant par des milliers de pages de romans et de bandes dessinées, voici enfin dévoilées leurs incroyables origines.

Dans une fresque illustrée inédite, Xavier Fournier retrace avec érudition l’arbre généalogique de cette grande famille. Dans quel contexte ces surhommes ont-ils été imaginé et promu ? Quels furent leurs auteurs et leurs éditeurs ? Comment ont-ils influencé leurs cousins américains ? Pourquoi ont-ils été effacés des mémoires ? Qu’est-ce qui explique leur actuelle renaissance?

Un ouvrage de référence pour la reconnaissance d’un continent englouti de notre patrimoine culturel.

Avis :

Certes un pan méconnu de l'histoire de la bande dessinée et du comics, le super-héros français a néamoins une histoire intéressante qui mérite d'être abordée. Un livre traversant les années pour nous raconter l'essor et la chute du genre super-héroïque dans l'Hexagone. Mais pas que, puisque l'ouvrage vient également analyser les contextes sociaux et politiques qui ont influencé le monde du neuvième art. Une bonne lecture pour mieux comprendre le paysage, actuel comme historique, de la BD et des comics français.

Disponible chez Huginn & Muninn pour 39.95 euros.

Julien

Figurines DC Direct Batman the Animated Series

Présentation :

McFarlane joue encore sur notre nostalgie en nous proposant de nouvelles figurines de la série animée Batman des années 90, dans sa collection DC Direct. Au format 15 cm, vous pouvez pour le moment retrouver Batman , Robin, L'Epouvantail et Mr Freeze . D'autres arrivent, avec notamment la Batmobile ou encore Alfred.

Vous pouvez également construire le vilain Condiment King, puisqu'il y a une pièce du personnage offerte avec chacun des autres personnages, en tant que "Build-A".

Avis :

Comment résister à ces jouets qui ont marqué notre enfance, et que l'on encore collectionner en étant adulte, dans de nouvelles éditions ! De quoi ranimer la flamme sous le sapin en faisant remonter de vieux souvenirs. Et nous donner envie de revoir une fois de plus ce bijou de série !

Alemxis

Super-Héros, une histoire politique

Présentation :

Cinéma, séries télévisées, romans, jeux… les super-héros, nés il y a quatre-vingts ans avec l’apparition de Superman , ont envahi la culture populaire planétaire.

Loin d’être un simple produit de divertissement, le genre super-héroïque a été pensé dès son origine comme un outil politique par des auteurs issus de milieux modestes. Captain America a ainsi été créé par deux auteurs juifs pour corriger Hitler dans des comics avant même que les États-Unis n’entrent en guerre alors que Wonder Woman a été pensée pour promouvoir l’émancipation des femmes.

Avis :

A travers son ouvrage William Blanc ne s’adresse pas aux fans et spécialistes des comics. Bien au contraire cet ouvrage accessible à tous permet de découvrir le contexte derrière chaque œuvre et démontre que les comics ne sont pas de simples BD où le gentil vient corriger le méchant. Ainsi chaque personnage de comics est une référence à une époque donnée et a été influencé par l’actualité et les politiques du moment et a bien sur influencé aussi en retour. L’ouvrage ballait un large éventail de personnages « SUPER » et s’intéresse aussi aux scénaristes et dessinateurs qui ont traduits dans leurs œuvres leurs idées, craintes et espoirs.

Un ouvrage pour approfondir ses connaissances sur un univers vaste et en perpétuel mouvement.

Disponible aux éditions Libertalia pour 10 euros en format poche.

BartAllen

DC Comics - Jeu de deck-building

Présentation :

Dans DC Comics le jeu de Deck-Building, vous incarnez le rôle de Batman , Superman, ou un de leurs alliés héroïques dans leur lutte contre les Super-Vilains !

Si au début de la partie, vous commencez le combat avec des attaques basiques, au cours de la partie, vous aurez la possibilité d'ajouter de nouvelles cartes de plus en plus puissantes. Vous pourrez alors affronter les légendaires vilains de DC Comics.

À la fin du jeu, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire remporte la partie !

Arriverez-vous à vaincre les 12 Super-Vilains ?

Avis :

Ce jeu de deck building centré autour de l'univers DC nous permet d'incarner un héros de la Justice League et de façonner son deck afin de le renforcer afin d'arriver à battre les super-villains en accumulant le plus de points de victoire possibles. Chaque personnage à une capacité qui fait que le joueur va privilégier un type de cartes plutôt qu'un autre mais la construction globale du deck sera décisive. Les joueurs peuvent en plus se mettre des bâtons dans les roues. Le jeu possède de nombreuses extensions qui permettent d'ajouter des nouveautés comme des crises qui forcent un peu de coopération ou encore des nouveaux héros de départ pour varier les plaisirs. Tout cela permet d'avoir une rejouabilité plutôt intéressante.

Uraphire

Lego La tour des Avengers 76269

Présentation :

Recréez le bâtiment le plus emblématique de l’univers des Avengers avec La tour des Avengers LEGO® Marvel (76269). Ce projet monumental à construire et exposer, idéal pour les adultes passionnés, regorge de scènes inoubliables et de personnages célèbres. Un hommage en grand aux Avengers de Marvel Ce modèle de 5 201 pièces mesurant plus de 90 cm de haut regorge de scènes et de personnages culte de l’univers Marvel. Une partie du bâtiment et le toit se soulèvent pour faciliter l’accès à l’intérieur, empli de détails et d’accessoires faisant référence aux films. Un Léviathan, un Quinjet et 2 croiseurs Chitauri sont prêts pour le combat. Pour plus de commodité, une version numérique des instructions de montage du set est disponible dans l’application LEGO Builder, et un livret papier est inclus dans la boîte. Une construction immersive Les sets LEGO® destinés aux adultes offrent un sentiment durable d’accomplissement, avec un bel objet de décoration à la clé.

Avis :

Si vous êtes fans de Lego ET de Marvel, vous pourrez trouver le cadeau ultime pour les fans du MCU avec cet immense tour des Avengers Lego. Cette construction impressionnante risque de vous faire craquer pour la beauté de cette tour où on peut reproduire plusieurs scènes culte des films Avengers. Le tous accompagné d'un nombre impressionnant de figurines (31 !), beaucoup sont des redesign avec des réussi comme Vision, plus quelques inédits (Vous pourrez obtenir Kevin Feige en figurine Lego).

Par contre, il faudra être prêt à débourser 499,99 € pour obtenir ce beau bébé. Après, c'est Noël, c'est le moment idéal pour payer la moitié du SMIC pour avoir cette merveille.